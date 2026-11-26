Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El fiscal general de la República, Carlos Díaz, compareció este miércoles ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para abordar el caso del asesinato del periodista Camilo Rodríguez.

Durante la sesión se discutieron los protocolos de protección para personas que denuncian hechos como los que publicaba el comunicador, la participación de la DEA en la investigación y la idoneidad de quienes están a cargo de la indagación.

Díaz rechazó los cuestionamientos que han surgido sobre el trabajo de las instituciones involucradas y aseguró que no tienen efecto sobre la investigación.

Además, calificó las críticas como parte de una narrativa gubernamental para descalificar y deslegitimar entidades como la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial, a la que relacionó con gobiernos de corte autoritario.

Por su parte, la diputada Martha Esquivel manifestó que buscan garantizar una investigación objetiva, independiente y transparente, sin dudas sobre la idoneidad de las personas encargadas del caso.

El diputado Salvador Padilla indicó que la comparecencia permitió conocer el procedimiento aplicado en los protocolos de protección de Camilo Rodríguez.

Añadió que, según lo expuesto por el fiscal, no hubo irregularidades ni negligencia por parte de la Fiscalía.