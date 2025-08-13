Durante la tarde de este miércoles se realizó la lectura de la sentencia del juicio por presunto tráfico de influencias contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith.

El Tribunal resolvió absolver a Gamboa, Araya y Smith, quienes eran investigados por presunto tráfico de influencias.

A raíz de esta absolutoria, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, reaccionó con el anuncio de una investigación a todos los fiscales que tuvieron la causa, para determinar dónde estuvieron los errores en la

“Decidimos ordenar, ya, un análisis autocrítico en este caso de la acusación y de las actuaciones de los fiscales en el juicio”, destacó Díaz.

El fiscal afirmó que el estudio será integral, y busca analizar la actuación de los fiscales que participaron en la investigación, quienes redactaron el requerimiento de acusación y también quienes participaron en las diversas actuaciones o en el juicio.