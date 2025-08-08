El fiscal general, Carlo Díaz, compareció este viernes ante la comisión legislativa que estudia la solicitud para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

Ambos son investigados por el presunto delito de concusión, relacionado con la contratación de la productora audiovisual de Christian Bulgarelli.

Según la investigación, parte de esos recursos habrían sido desviados hacia Federico Cruz, conocido como “Choreco”, quien fue asesor de la campaña presidencial de Chaves.

Díaz afirmó que el expediente cuenta con pruebas suficientes para elevar el caso a juicio y recalcó que no se trata de una persecución política. Explicó que, por tratarse de miembros de los supremos poderes, el proceso debe seguir un trámite especial y ser conocido por la Sala Tercera.

De forma paralela, Federico Cruz enfrenta un proceso ordinario, al no ostentar un cargo en un supremo poder. Cristian Bulgarelli fue designado como testigo clave.

La audiencia se realizó en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. Aunque el fiscal solicitó que fuera privada, los diputados decidieron mantenerla pública, alegando el derecho de la ciudadanía a estar informada.

El próximo viernes 22 de agosto, la comisión recibirá en audiencia al presidente Chaves y al ministro Rodríguez.

Puede revisar más detalles en el video adjunto.