Sí tiene ganas de realizar alguna actividad este fin de semana, les contamos que este FINDE llega con arte, cine, lectura, música y conmemoración del mes afro.

ÁMBAR

Ámbar es la nueva película del cineasta costarricense, Esteban Ramírez. Es un largometraje coproducido con Argentina.

Un “Thriller policiaco, con reflexiones de la paternidad, violencia de género y despertar sexual.

Esta película puede verla en cualquiera de los complejos de Nova cinemas, para adquirir los boletos, ingrese a Novacinemas.cr

Preámbulo se une al Festival de las Festival Flores de la Diáspora Africana

El programa Preámbulo del Centro de Cine se une al Festival Flores de la Diáspora Africana este FINDE

El viernes 26 de agosto a las 7 de la noche presenta Faya Dayi de Jessica Beshir.

Un viaje espiritual a las tierras altas de Harar, inmerso en los rituales del khat, una hoja que los musulmanes sufíes masticaron durante siglos.

Mientras que, el sábado 27 a las 5 de la tarde exhibirán Lèv la tèt dann fenwar de Erika Etangsalé (Fracia, 2021).

Jean-René es un antiguo obrero, hoy jubilado. Su relato narra sus sueños y dolores misteriosos, que encuentran sus raíces en las heridas de la historia colonial francesa.

Y en la función de las 7 de la noche, Nouns, Etudiants! De Rafiki Fariala.

El cineasta se dirige a sí mismo y a sus amigos, captando su vida cotidiana como estudiantes de la Universidad de Bangui.

La entrada es gratuita y para mayores de 15 años.

Conciertos celebrarán Mes Histórico de la Afrodescendencia

Agosto es el Mes Histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica

La Banda de Conciertos de Limón y la agrupación Kawe Calypso, ofrecerán su espectáculo especial “Back to our roots”.

El ritmo de su música llegará a la Plaza de las Culturas, en Puerto Viejo de Limón, este viernes 26 de agosto, a las 7 p.m.

El domingo 28 de agosto, a las 6 p.m., los músicos se presentarán en la tarima principal del “Afro roots & culture festival Cahuita 2022”.

El martes 30, a las 6:30 p.m., en la Casa de la Cultura de Limón. La entrada es gratuita.

“Toda una Vida” El Consorcio

El grupo El Consorcio, viene al país como parte de su gira “Toda una vida”.

En la que ofrecen un repertorio con lo mejor de sus éxitos, entre ellos “El Vendedor”, “Tómame o déjame”, entre otros.

Las entradas tienen un costo de entre ¢29.550-¢73.850 y están a la venta en eticket.cr

Memorias de VagaMundos

El Museo Histórico Cultural Juan Santamaría Costa Rica, será el escenario de la obra teatral: “Memorias de VagaMundos”, del Circo del Tercer Mundo.

Quienes asistan a las funciones, podrán disfrutar de la historia de dos aparentes desconocidos en medio del camino.

Ellos se enfrentan a una serie de situaciones para llegar a saber quiénes son realmente.

“Memorias de VagaMundos” se presentará el viernes 26 de agosto, a las 6:30 p.m., y el sábado 27, a las 4:00 p.m.

La entrada tiene un precio de ₡5.000 colones. Reservaciones al 8837-3454.

Feria Internacional del Libro

Del viernes 26 de agosto al domingo 4 de septiembre, el Centro de Convenciones de Costa Rica alojará la XXI edición de la Feria Internacional del Libro en Costa Rica 2022.

Programación de la feria incluye más de 300 actividades, como conversatorios, homenajes, presentaciones de libros, encuentro con booktubers, debates y exposiciones.

La entrada es gratuita y para mayor información, visite el sitio: www.filcr.com

30 años de la Fosforera

Los 30 años de la Fosforera rendirán tributo al Power Metal y el Hard Rock, este sábado 3 de agosto, en el Bar El Chivo en Desamparados, a las 3pm.

Las bandas participantes serán Akaron, Profeta Inmortal, No Way Out CR, MALAK y ThunderSoul.

La entrada tiene un costo de 4 mil colones.

Dayhan Céspedes

dcespedes@repretel.com