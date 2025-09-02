El mochilero Diego Vargas visitó la Finca El Quijote, ubicada en la Esperanza de Pejibaye, cantón de Jiménez, donde destacó la combinación de aventura y serenidad que ofrece el lugar.

Entre caminatas de 2 a 30 kilómetros, cataratas y ríos de aguas cristalinas, el destino invita a los visitantes a disfrutar de la naturaleza y reconectarse con la esencia costarricense.

El reportaje resaltó cómo espacios como este enriquecen la oferta ecoturística del país, lejos de las playas pero llenos de paz y belleza escénica.