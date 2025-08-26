El reconocido científico y oceanógrafo de la Universidad de Southampton, Dr. Simon Boxall, ha sacudido las redes y la comunidad científica tras ofrecer una explicación científica y contundente para los inexplicables incidentes ocurridos en esta zona legendaria del Atlántico.

¿Qué hay detrás de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas?

Según declaraciones recogidas por el medio británico Daily Mail, el Dr. Boxall asegura que la causa más probable detrás de los numerosos naufragios y desapariciones de aviones y barcos en el área conocida como el Triángulo de las Bermudas son las “olas gigantes” o “rogue waves”.

Estas olas extremas pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros, duplicando el tamaño de las olas convencionales en la zona. Además, tienen pendientes tan empinadas que podrían hacer volcar o partir en dos, incluso a grandes embarcaciones en cuestión de minutos.

“Son empinadas y altas; hemos medido olas de más de 30 metros. Un barco atrapado por una de estas podría hundirse en apenas dos o tres minutos”, advirtió el Dr. Boxall.

¿Dónde está el Triángulo de las Bermudas y por qué genera tanto misterio?

El Triángulo de las Bermudas es una zona del océano Atlántico que forma un triángulo imaginario entre Miami (EE.UU.), Puerto Rico y las Islas Bermudas. Durante décadas, esta región ha sido protagonista de cientos de teorías, desde intervenciones extraterrestres hasta dimensiones paralelas, debido a la desaparición inexplicable de barcos y aviones.

No obstante, los registros estadísticos no demuestran que esta zona sea más peligrosa que otras rutas marítimas de alto tráfico. De hecho, miles de barcos y aviones la cruzan a diario sin sufrir ningún incidente.

Ciencia vs Misterio

El Dr. Boxall desmiente categóricamente las teorías paranormales y propone que la combinación de condiciones meteorológicas extremas, errores humanos y, sobre todo, las olas gigantes, son suficientes para explicar los incidentes ocurridos en esta zona marítima.

Su teoría ha sido respaldada por simulaciones y estudios recientes que demuestran cómo una sola de estas olas extremas puede destruir un buque en minutos, especialmente si es sorprendido en medio de una tormenta.

Aunque el misterio del Triángulo de las Bermudas seguirá siendo fuente de inspiración para películas, libros y teorías conspirativas, la ciencia ofrece cada vez más respuestas racionales. Y ahora, gracias a este nuevo enfoque, una de las leyendas más famosas del océano podría tener, por fin, una explicación real.