Christian Nodal tenía varios tatuajes sobre Belinda. El más popular, era uno con los ojos de ella. Ahora, el famoso cantante puso fin al misterio sobre qué hizo con él.

“Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. De gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, comentó Nodal en el programa mexicano Venga la Alegría.

El cantante, habló además de su pasión por las tintas. Estos días fue noticia porque tatuó a la conductora Adamari López en una entrevista, por lo que contó que se está replanteando seriamente en abrir su propio estudio de tatuajes.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente, dijo.

Como cabe esperar, Nodal fue preguntado sobre su famosa ruptura en febrero con Belinda con quien iba a comprometerse. A esto, respondió que estaba bien pero que no quería contar “que pasó”.

Qué tatuajes se hizo Nodal en honor a Belinda

La primera vez que Christian Nodal se realizó un tatuaje en honor a la cantante fue poco después de que Belinda confirmase su relación de manera pública en agosto del 2020. Este decía “BELI” y estaba cerca de su oreja.

El segundo fue el de los famosos ojos de Belinda, el cual también se hizo en 2020. Por aquel entonces fue la misma cantante quien confirmó que la mirada en el pecho de su ahora exprometido era la de ella.

El cantante tenía varias tintas en honor a Belinda. (Foto: Instagram @rafaelvaldezart).

A finales del 2021 Nodal acudió a que le hicieran otra marca en la piel recordando a su novia. Por ello decidió ponerse el nombre del segundo álbum de estudio de la cantante pop, Utopía, en color rojo y con un corazón abajo ubicado en una parte de su frente.

Su debut como tatuador

Christian Nodal hace unos días tatuó en vivo a Adamari López. Durante una entrevista para el programa Hoy Día de Telemundo, Adamari López le pidió que le hiciera un tatuaje en honor a su primogénita Alaïa.