La influencia de la Onda Tropical #29 comenzará a disminuir tras sus fuertes aguaceros y consecuencias desde el pasado martes. Sin embargo, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) mantiene la vigilancia sobre un nuevo fenómeno que cambiará las condiciones del tiempo durante el fin de semana.

¿Qué viene para el país

De acuerdo con el pronóstico semanal del IMN, una masa de polvo del Sahara ingresaría al territorio nacional durante el fin de semana.

Este fenómeno favorecerá una disminución de la humedad en el ambiente y propiciará un aumento en las temperaturas, por lo que se esperan condiciones más secas en comparación con los días anteriores.

Lluvias continuarán antes del cambio

Antes de la llegada del polvo del Sahara, la Onda Tropical #29 continuará generando lluvias y aguaceros en distintos sectores del país.

El IMN prevé precipitaciones variables en la vertiente del Caribe durante este jueves, además de aguaceros con tormenta en el Pacífico Sur, el Pacífico Central y, de forma ocasional, en el Valle Central y el centro-oeste del Pacífico Norte.

¿Cómo estará el tiempo?

Durante las mañanas, el Caribe y la Zona Norte mantendrán nubosidad variable y lluvias entre miércoles y jueves, mientras que en la vertiente del Pacífico predominarán condiciones de poca nubosidad.

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En las tardes, persistirá la posibilidad de aguaceros en el Caribe, la Zona Norte, el Pacífico Sur y el Pacífico Central, con lluvias que podrían extenderse hacia el centro del Pacífico Norte durante el jueves.