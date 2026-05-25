Fin de semana terminó en tragedia: tres motociclistas murieron en carretera

Costa Rica acumula 260 fallecidos en carretera en lo que va de 2026, una cifra que ya supera la del mismo periodo de 2025, mientras que los accidentes de tránsito han aumentado significativamente con 27.000 colisiones atendidas por la Policía de Tránsito durante los primeros cuatro meses del año.

La Cruz Roja costarricense desplegó gran cantidad de recursos durante el fin de semana para atender más de 20 colisiones y traslados críticos a centros hospitalarios, donde varios vehículos de dos ruedas se vieron involucrados, dejando al menos tres conductores de motocicleta fallecidos en Guanacaste, la Ruta 32 y Florencia de San Carlos.

En Florencia de San Carlos, un accidente ocurrido en el sector de Quebrada Azul involucró a un vehículo que colisionó contra un poste de alumbrado público, quedando el conductor prensado dentro del automotor, por lo que se requirió equipo hidráulico de los bomberos para su rescate.

En Palmar Sur, un vehículo chocó contra una vaca que caminaba por la vía, lo que provocó que dos de las cuatro personas que viajaban en el automóvil fueran trasladadas a un centro médico en condición crítica. La Policía de Tránsito reporta que atiende una colisión cada 5 o 6 minutos, siendo los fines de semana los más violentos.