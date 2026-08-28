Fin de semana estará pasado por agua: Conozca las zonas que serán afectadas

El fin de semana largo estará marcado por lluvias, vientos alisios y condiciones más lluviosas en el Caribe y la Zona Norte, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Caribe y Zona Norte tendrán las lluvias más fuertes

Durante este viernes se esperan lluvias dispersas en el Caribe y la Zona Norte, principalmente durante las primeras horas del día.

En el Valle Central también podrían presentarse lloviznas y lluvias débiles, especialmente en sectores altos de San José, Heredia, Alajuela y Cartago.

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Alertas se mantienen para varias regiones

La alerta naranja se mantiene para el Caribe, la Zona Norte y Turrialba, mientras que existe alerta amarilla para el Pacífico Central, Pacífico Sur y Valle Central.

Las condiciones responden, entre otros factores, a la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical y al aumento de humedad sobre el país. Además, la onda tropical número 38 podría reforzar las precipitaciones durante el fin de semana.

¿Y qué pasará en las playas?

Para quienes planean aprovechar el feriado del lunes, el oleaje será en general moderado y no superaría los dos metros, por lo que las condiciones serían normales en buena parte de las costas.

Sin embargo, se recomienda mayor precaución en el Pacífico Norte, donde el aceleramiento de los vientos alisios podría generar mar más picado, especialmente mar adentro, afectando principalmente a embarcaciones.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas durante este fin de semana largo.