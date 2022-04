En medio de las declaraciones públicas que debieron hacer Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y el futbolista Gerard Piqué para intentar aclarar la filtración de los audios con respecto a la Supercopa, salieron a la luz nuevas conversaciones entre ambos protagonistas.

En esta ocasión, el diario español El Confidencial publicó el diálogo que mantuvieron el máximo directivo y el jugador acerca de la intención del defensor de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio pasados. El objetivo del referente del Barcelona era asistir a la cita olímpica: “Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir”, se podía escuchar en un audio de Whatsapp que filtraron en las últimas horas.

“Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos”, continuaba el defensor central, quien también le pidió que las conversaciones quedaran en estricto secreto entre él, Rubiales y Luis de la Fuente, seleccionador olímpico.

“Lo tenemos que mantener muy en secreto y agarrar al míster cuando acabe, en septiembre o cuando sea. Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él. Me haría una ilusión… A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?”, insistía Gerard Piqué.

Posteriormente, el presidente de la Federación le respondió: “Yo ya se lo comenté al mister (entrenador) y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto hay que mantenerlo en secreto y el mister, si confía, quiere y tira para adelante, yo encantadísimo. A mi me gustaría que vinieras hasta la absoluta, que te necesitamos más”. Cabe señalar que tras el Mundial de Rusia 2018, con la eliminación de España en octavos de final ante el anfitrión del torneo, Piqué anunció su retiro de La Roja.

Una de las causas por las que el central quería mantener esas negociaciones en privado era para evitar que otros jugadores quisieran hacer lo mismo, pero nunca imaginó que Sergio Ramos tendría un objetivo similar.

“¿Sabes algo de esto?”, le preguntó Piqué a Rubiales después de mandarle un enlace de una noticia al Whatsapp que decía que Ramos quería disputar los JJOO de Tokio. “Primera noticias, ni idea. Palabra que me quedé de piedra. Y hoy he estado con él. No creo que sea verdad”, le respondió el dirigente.

Dos días más tarde, sin embargo, Rubiales volvió a contactar al jugador del Barcelona: “Geri, esto que me dijiste de Sergio, me huele que es verdad. Me han dicho que quiere hablar conmigo”. A lo que Piqué le contestó: “Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo”.

Cabe mencionar que Luis de la Fuente finalmente no convocó a ninguno de los dos referentes. Los tres jugadores mayores de 23 años que incluyó en la lista fueron Dani Ceballos, Marco Asensio y Mikel Marino.

Este miércoles, el presidente de la RFEF se presentó en una rueda de prensa y habló sobre ello: “Fueron más los que me lo pidieron (ir a los JJOO). Hablé con Luis de la Fuente para que supiera quién me había llamado. Es común cuando uno es un gran jugador y quiere volver. Después Luis tomó una decisión muy diferente”.

“A los resultados me remito. El que quiera ir a la selección que no me llame porque los que me han llamado no han ido”, indicó sobre el tema. “Insisto. No sólo Piqué, más futbolistas me llamaron. Hablando con el seleccionador le dije que me llamaron varios y me dijo: ‘Muchas gracias por decírmelo, Luis. Haré lo que quiera’. Y no lo llevó. Ganamos la de plata”, sentenció sobre aquella cita que terminó con España subida al segundo peldaño del podio tras caer 2-1 con Brasil en la final.

Al mismo tiempo, también se refirió al hecho del hackeo de su celular: “Robar los audios de mi móvil es una acción mafiosa. No creo que lleguen al punto de pegarme un tiro y tirarme en una cuneta, pero por qué no van a meterme algo en móvil o meterme un paquete de cocaína en el maletero”.

“Aquí hay una mafia que quiere acabar con la Federación. Esta todo en manos de la policía. El problema real es que me han sustraído información de mi teléfono de manera ilegal”, concluyó.

Información de Infobae.