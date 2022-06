Christian Nodal es actualmente uno de los cantantes mexicanos más famosos. Últimamente ha sido muy criticado debido a sus extravagantes looks. Sin embargo esto no siempre ha sido así. El cantante de 23 años protagonizó recientemente un video que se hizo viral de inmediato. En él, se puede ver como era antes de la fama, específicamente cuando trabajaba en Coppel, una de las tiendas más conocidas en México.

Fue Coppel la tienda en la que el compositor trabajó durante un tiempo antes de ser la estrella en la que se ha convertido en la actualidad y antes de haber pasado por la polémica relación con Belinda, por lo que se ve un gran cambio entre Nodal del pasado y de ahora. En el video Nodal interpreta el tema que lo llevó a la fama, “Adiós Amor”. La canción fue tan exitosa que se convirtió en en uno de los éxitos del mundial de futbol Rusia 2018. El sencillo fue grabado desde el año 2008, pero no fue por él, sino con la banda de corridos Dareyes de la sierra; lo que hizo que la canción que interpreta en el video es la de la banda. Por aquel entonces, él tenía 18 años.

Las reacciones de los fans de Christian no se han hecho de esperar:“Siempre con el talento a flor de piel, eres un grande”, “Así se construye el éxito, trabajando siempre firme y desde abajo”, “Tus Nodalistas estamos orgullosas de ti porque demostraste salir adelante, así de sencillo”. Estos fueron algunos de los comentarios que recibió.

Además, en el clip Nodal vistiendo de una forma bastante sencilla. Esto hace que se note la diferencia su persona ahora y en el pasado. Una de las cosas que más destacó es que aparece sin ningún tatuaje “Nodal cuando trabajaba en el corporativo de Coppel, antes de Belinda”, tituló el usuario que compartió el video que se viralizó en redes sociales. Este cual fue grabado en el año 2017, no obstante no fue hasta el 2017 que comenzó a tener éxito en su carrera musical.

El video que hace estallar las redes.

Ese mismo año, lanzó su primer álbum discográfico Me dejé llevar. El disco u contiene temas de su autoría y de otros que son del regional mexicano.En 2019 lanzó su segundo álbum, Ahora. Mientras, en abril de 2020, publicó la primera parte de su tercer disco AYAYAY. Actualmente cuenta con numerosos premios y está considerado como una de las jóvenes promesas de México.

Su nuevo look

Nodal, suele ser siempre noticia. Si no es por su excéntrico y lujoso estilo de vida, es por sus conquistas amorosas o su ex relación con Belinda. Ahora, el cantante se dejó ver con un nuevo look: lucía rubio y apareció con un nuevo tatuaje en el rostro después de la flor que recientemente se hizo en la frente para cubrir el último tatuaje que tenía en honor a Belinda. Los memes y comentarios no tardaron en aparecer. Muchos, lo compararon con Maluma.