Filtran foto de presidente Laura Fernández en la “dark web”

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Una presunta filtración masiva de datos personales puso bajo investigación información relacionada con miles de costarricenses, entre ellos la presidenta de la República, Laura Fernández.

Datos de Laura Fernández aparecen entre la información expuesta

De acuerdo con la información divulgada sobre el caso, entre los datos que habría obtenido un supuesto hacker aparecen números de teléfono, direcciones, documentos de identificación, fotografías y otra información personal.

Entre esos registros estaría información de Laura Fernández.

Según lo reportado, en la denominada “dark web” habría circulado una fotografía de su primera cédula y un número de teléfono asociado a la mandataria.

Supuesta imagen filtrada

El supuesto responsable también afirmó tener cientos de millones de líneas de información.

Sin embargo, el MICITT aclaró que todavía no puede confirmar que toda esa base sea auténtica ni determinar de qué instituciones o empresas provino.

Fiscalía abrió investigación por filtración de datos

La Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia abrió de oficio una investigación por el presunto delito de violación de datos personales.

El caso se encuentra bajo análisis de la Sección de Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según confirmó el Ministerio Público.

La investigación busca determinar qué ocurrió, cuál fue el origen de la información y cuál es el verdadero alcance de la presunta filtración.

Autoridades investigan el origen del hackeo

El MICITT informó que analizó una muestra de aproximadamente 10.000 registros publicados por el supuesto responsable y confirmó que parte de esos datos son reales.

Ahora, las autoridades buscan establecer cómo se obtuvo la información y si existió una vulnerabilidad que permitió acceder a la base de datos.

La investigación también involucra a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y otras autoridades.

El Ministerio Público recordó que la violación de datos personales está contemplada en la legislación costarricense.