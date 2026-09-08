Figura de Saprissa estuvo fuera de la práctica previo a Copa Centroamericana

El Deportivo Saprissa realizó su último entrenamiento previo al partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana contra el Cartaginés, programado para este miércoles en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

Sin embargo, el defensor central Alejandro Bran no formó parte de la práctica debido a un proceso de recuperación, aunque podría ser considerado para el once titular.

El partido de vuelta se disputará la próxima semana en el Estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago, donde se definirá al clasificado a las semifinales del torneo regional.