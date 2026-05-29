Figura de Brasil 2014 se une al Saprissa

El Deportivo Saprissa acaba de confirmar un fichaje muy interesante, protagonista en el histórico mundial de Brasil 2014.

Se trata de la incorporación del experimentado preparador físico Erick Sánchez al cuerpo técnico del primer equipo de cara al Torneo de Apertura.

El club destacó la amplia trayectoria nacional e internacional de Sánchez, quien formó parte de la Selección Nacional de Costa Rica en tres Copas del Mundo de la FIFA: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Erick Sánchez vuelve a la que fue su casa

La institución recordó que el preparador físico inició su carrera profesional en las divisiones menores moradas entre 2003 y 2009.

Desde entonces, Erick Sánchez consolidó una carrera que hoy lo posiciona como uno de los profesionales más reconocidos del fútbol costarricense.

¿Cuál será su función en Saprissa?

Según informó el club, Sánchez asumirá la coordinación del área de desarrollo y preparación física de los diferentes equipos de la institución.

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Saprissa también manifestó sentirse orgulloso de volver a contar con un profesional de su experiencia y le deseó éxito en esta nueva etapa dentro del equipo tibaseño.