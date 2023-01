El arbitraje costarricense volverá a tener representación en un Mundial Mayor.

Pues FIFA confirmó a Marianela Araya como juez central para la gran cita femenina de Australia y Nueva Zelanda 2023.

La alajuelense figura en una selecta lista de 33 réferis, 55 asistentes y 19 miembros de equipo de video (VAR) de todo el planeta que tendrán la responsabilidad de dirigir los partidos de este Mundial, el cual se disputará a partir del 20 de julio.

Será la primera vez que Costa Rica aporte una árbitra a una Copa del Mundo Femenina (ya hubo una asistente, Kimberly Herrera, en Canadá 2015).

Marianela Araya Cruz es oriunda del cantón Central de Alajuela, tiene 34 años de edad y es profesora de Contabilidad; imparte clases en el Colegio Técnico Profesional de El Rosario de Naranjo.

Tiene un hijo, Santiago, que cumplirá tres años en febrero. “Es mi gran motivación, porque quiero que cuando él esté más grande sepa lo que hizo la mamá”, afirmó con orgullo.

Araya llevó el curso arbitral en el 2005 y desde entonces su hoja de vida es una notable suma de logros:

-Dirigió en eliminatorias Sub 17, Sub 20 y Mayor femeninas de Concacaf

-Estuvo en eliminatoria Sub 20 masculina como VAR

-Participó en el Mundial Sub 17 que se disputó en Costa Rica en el 2014

-También dirigió en los Mundiales Sub 17 femeninos de Papúa Nueva Guinea 2016 y Costa Rica 2022

-Dirigió en los Juegos Centroamericanos San José 2013, los Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, los Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y los Juegos Panamericanos Toronto 2015

-Debutó en Liga de Ascenso masculina en 2013 y en Primera División masculina en 2017

“Estoy sumamente feliz y agradecida con esta oportunidad. Cuando alguien ingresa al mundo del arbitraje este es el gran sueño”, afirmó Marianela este lunes por la mañana.

“Tanto sacrificio valió la pena. Mi hijo muchas veces me decía que no fuera a entrenar porque quería estar conmigo, gracias a Dios y al trabajo sí se dio esta gran meta”, añadió.

Como parte de su preparación, Araya acudirá a un Seminario Élite de Concacaf el 6 de febrero y a un Seminario de FIFA en Uruguay el 28 de febrero, para afinar conceptos de cara a la Copa del Mundo.