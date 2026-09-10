Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Las fiestas patrias ya comenzaron a sentirse en todo el país y muchas familias todavía realizan sus compras para las celebraciones, por lo que faroles, trajes típicos, sandalias campesinas y chonetes figuran entre los artículos más buscados.

Este año hay opciones para diferentes gustos y presupuestos, lo que permite que las familias encuentren alternativas para celebrar la independencia.

Incluso los tradicionales faroles se han modernizado con nuevos diseños y personajes de moda, adaptándose a las preferencias actuales.