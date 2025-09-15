El cierre de las fiestas patrias en Costa Rica estuvo marcado por un violento incidente en Plaza Real de Alajuela, donde un grupo de jóvenes protagonizó una pelea con dos oficiales de seguridad privada del centro comercial.

Según los videos y reportes, los agresores lanzaron objetos como mesas, sillas y palos contra los oficiales, quienes terminaron heridos y ensangrentados. Uno de ellos incluso perdió el equilibrio y cayó entre las gradas durante la confrontación.

El conflicto se extendió por varios minutos y dificultó la intervención inmediata de las autoridades, debido a la gran cantidad de personas involucradas, en su mayoría jóvenes entre 20 y 25 años.

Policía hicieron un llamado a mantener la calma y reforzar la seguridad en eventos futuros, recordando la importancia de respetar las normas y prevenir incidentes violentos.