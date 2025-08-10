Lo que parecía ser una noche de celebración se transformó en un violento escenario de crimen. Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan el homicidio de un hombre de 31 años, identificado con el apellido López, quien falleció tras recibir varios impactos de bala en el sector de Alajuelita.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo, alrededor de las 4:05 a.m., dentro de una propiedad donde varias personas compartían. Según los informes preliminares, durante la reunión, uno de los presentes habría sacado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones.

Como resultado del ataque, López recibió heridas de bala en el tórax y fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde minutos después fue declarado fallecido. Otro hombre, identificado como Ochoa, también resultó herido, con un impacto en la mano izquierda.

El cuerpo de López fue remitido a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.