El Club Sport Cartaginés se hizo fuerte en casa y venció 2-0 al Deportivo Saprissa en el compromiso correspondiente a la jornada 3 del Torneo de Apertura 2025. Los brumosos fueron superiores durante gran parte del encuentro y aprovecharon sus momentos clave para dejar sin respuesta al conjunto morado.

La apertura del marcador llegó al minuto 24. El capitán brumoso, Christopher Núñez, se encontró completamente solo en el área tras una desconcentración defensiva del Saprissa, y no perdonó para colocar el 1-0 en favor de los locales.

Antes del cierre de la primera parte, en tiempo de reposición (45+4), llegó el golpe definitivo. En un tiro de esquina, el referente ofensivo del Cartaginés, Johan Venegas, se elevó dentro del área y con un potente y preciso cabezazo colocó el 2-0, marcador que se movería más tarde al 90′, Claudio Montero sentenció el partido con un derechazo imposible para el portero Esteban Alvarado.

Con este resultado, los morados sufren su primera derrota del torneo, mientras que los blanquiazules suman su segunda victoria en este Apertura 2025, consolidándose como uno de los equipos a seguir en las primeras fechas del certamen.

Lo que viene

Saprissa buscará recuperarse el próximo domingo 17 de agosto, cuando reciba al Municipal Liberia en el Ricardo Saprissa. Por su parte, Cartaginés se enfocará en su debut internacional, enfrentando al Motagua de Honduras el miércoles 13 de agosto, en el inicio de la Copa Centroamericana.