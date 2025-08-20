Una paliza histórica: Cartaginés golea 8-1 al Verdes, se mantiene con vida en la Copa Centroamericana y rompe su propio récord de goles en torneos de CONCACAF.

¿Qué sucedió?

Inicio demoledor, intensidad y efectividad se combinaron para que Cartago lograra cinco goles en los primeros 30 minutos de partido.

Marco Ureña y Johan Venegas marcaron un triplete cada uno, y Diego Mesén firmó un doblete.

Récord brumoso

Cartago superó su propia marca al anotar más de seis goles en un duelo de CONCACAF por primera vez en su historia.

Quedó a solo un gol de igualar la cifra histórica de 9, el máximo de un equipo costarricense en competencias regionales. Saprissa lo logró en 1970 ante Diriangen (9-0) y en 1993 al Robin Hood (9-1) y Alajuelense al Moulien en 1995 (9-1), según datos del periodista Joseph Fernández.

Aspiraciones del Cartaginés

Con este resultado el club brumoso depende de sí mismo para clasificar: una victoria le basta para meterse a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana.



