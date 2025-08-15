El Ministerio de Salud anunció la prórroga en la entrada en vigor de la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla para viajes a países con riesgo de transmisión. La nueva fecha establecida es el 28 de febrero de 2026.
La medida se toma debido a la alta demanda y al desabastecimiento temporal de la vacuna, lo que ha dificultado su acceso para muchas personas. Sin embargo, esta extensión no aplica para quienes viajen a Colombia, donde la vacunación continúa siendo un requisito obligatorio.
¿Quiénes deben vacunarse obligatoriamente?
- Toda persona que viaje a Colombia deberá contar con el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.
- Para otros destinos considerados de riesgo, la vacunación será exigible a partir del 28 de febrero de 2026.
El Ministerio de Salud recomienda a la población:
- Verificar los requisitos sanitarios del país de destino con anticipación.
- Acudir a los centros de vacunación habilitados tan pronto como esté disponible la vacuna.
“Esta prórroga busca facilitar el cumplimiento de los requisitos sanitarios sin afectar los planes de viaje, pero reiteramos que la protección de la salud pública es nuestra prioridad”, indicó la institución en un comunicado oficial.