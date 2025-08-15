El Ministerio de Salud anunció la prórroga en la entrada en vigor de la obligatoriedad de la vacuna contra la fiebre amarilla para viajes a países con riesgo de transmisión. La nueva fecha establecida es el 28 de febrero de 2026.

La medida se toma debido a la alta demanda y al desabastecimiento temporal de la vacuna, lo que ha dificultado su acceso para muchas personas. Sin embargo, esta extensión no aplica para quienes viajen a Colombia, donde la vacunación continúa siendo un requisito obligatorio.

¿Quiénes deben vacunarse obligatoriamente?

Toda persona que viaje a Colombia deberá contar con el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla .

deberá contar con el . Para otros destinos considerados de riesgo, la vacunación será exigible a partir del 28 de febrero de 2026.

El Ministerio de Salud recomienda a la población:

Verificar los requisitos sanitarios del país de destino con anticipación.

Acudir a los centros de vacunación habilitados tan pronto como esté disponible la vacuna.