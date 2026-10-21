Fibromialgia y lumbalgia: las causas detrás del dolor persistente

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

La lumbalgia, la fibromialgia o el dolor neurópatico son condiciones que activan el dolor profundo y crónico, y comprender qué hay detrás de ese dolor es clave para encontrar un tratamiento efectivo.

La Dra. Mora explica qué activa el dolor profundo y crónico, y en qué casos es necesario hacer un cambio de esquema en el manejo del dolor, detallando que el cambio de esquema busca el origen del dolor y usa un protocolo de alivio, regeneración y rehabilitación.

La especialista menciona que muchas personas con dolor constante también sufren de depresión o ansiedad y cómo se conectan el cerebro y las emociones con la intensidad del dolor.