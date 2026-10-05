Fibromialgia: dolor, fatiga e insomnio durante una crisis

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

El dolor invisible que paraliza es como describen los brotes de fibromialgia, episodios donde el dolor muscular generalizado, el insomnio y la fatiga se intensifican al extremo, y comprender qué los detona es clave para sobrellevarlos.

El Dr. Jorge Sampson explica qué diferencia un día normal con fibromialgia de un brote o crisis, y detalla que un brote es un episodio brusco en el que aumentan de forma intensa el dolor generalizado, la fatiga, la rigidez y los problemas de sueño, provocado por estrés físico o emocional, cambios en el clima, falta de sueño, infecciones o lesiones.

Asimismo, el especialista detalla por qué las analíticas y radiografías de estos pacientes salen perfectas, si existe un factor hereditario o detonante biológico.