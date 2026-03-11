Festival Nacional de la Piangua reúne gastronomía, música y emprendimientos

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El próximo 20, 21 y 22 de marzo, Colorado de Abangares será sede del Festival Nacional de la Piangua, que reunirá gastronomía, música y emprendimientos en Guanacaste.

Doña María del Pilar Arguedas detalla la preparación de la comunidad para este evento, mientras don Elder Rizo Briones explica las características de este tradicional molusco. Habrá también festival ranchero con muchos competidores a nivel nacional”, explico.

La cocinera Carmen Mayela Vega García prepara en vivo el mejor ceviche de piangua, y emprendedoras como Adriana Marchena muestran sus creaciones para los asistentes.