Festival de Otoño chino: una celebración llena de tradición y cultura

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Festival de Otoño chino, también conocido como Festival de la Luna, es una celebración llena de tradición y cultura en la que la luna simboliza la unión y el reencuentro familiar.

Duan Yuenhan, representante de la Embajada de China en Costa Rica, explica en qué consiste esta festividad y dónde se podrá disfrutar de una presentación especial con orquesta china y una demostración de kung fu llena de fuerza, técnica y destreza.

La presentación se llevará a cabo el 24 de septiembre a las 2:00 p.m. en el Teatro de la Facultad de Artes, donde el público podrá conocer más sobre las tradiciones de China, los instrumentos que usa la orquesta y la riqueza cultural de este país.