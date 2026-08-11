La Municipalidad de Alajuela abrió la inscripción para el Festival de la Canción Alajuela 2026, dirigido a autores, compositores e intérpretes nacionales.

Pueden postularse personas mayores de 12 años con cédula 2 o que residan en el cantón central de Alajuela.

Las obras deben ser 100 % costarricenses y pueden ser inéditas o publicadas. El jurado valorará la letra, composición e interpretación, además de otorgar puntos adicionales a las canciones originales y a las creadas por autores alajuelenses.

Otro de los requisitos establece que las composiciones deben elaborarse exclusivamente por personas, por lo que no se permite el uso de inteligencia artificial.

La iniciativa busca impulsar la creación artística y abrir un espacio para que compositores e intérpretes compartan sus propuestas con el público.

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