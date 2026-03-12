Festival de fresas: recetas dulces que convierten esta fruta en postres irresistibles

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Festival de fresas presentado por la chef María Fernanda Burgos de Fresa con Crema y Más demuestra la versatilidad de esta fruta en la cocina.

La especialista nos guía a través de un verdadero festival que incluye recetas como empanadas de fresa, queque, mermelada y las clásicas fresas con crema y leche condensada.

Además, la chef comparte consejos clave para elegir las fresas que mejor funcionan en cada preparación y el proceso para lograr una mermelada casera con un sabor intenso. “La mejor fresa para tres leches es mejor escoger la mas dulce posible”, comenta