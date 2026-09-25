Fernando Batista tiene un rendimiento menor al 7% con La Sele

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El técnico argentino Fernando Batista acumula un rendimiento menor al 7% al frente de la Selección Nacional, luego de dirigir cinco partidos en los que registra cero victorias, un empate y cuatro derrotas, con 17 goles recibidos.

Nunca antes una selección había perdido un juego oficial en casa tras tener ventaja de 3 goles al descanso, como ocurrió este jueves en el Estadio Ricardo Saprissa frente a Curazao.

El Comité Ejecutivo de la Fedefútbol se reunirá este viernes para analizar la continuidad del estratega, cuya gestión ha generado un profundo malestar tras la histórica remontada.