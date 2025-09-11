La mañana de este jueves 11 de setiembre Herediano anunció la salida de Fernán Faerron de las filas del club, una decisión que tomó por sorpresa a la mayor parte de la afición del fútbol en el país.

El defensor hizo púbica su versión en redes sociales, en donde explicó la situación por la que finiquitó su contrato.

¿Por qué se va Faerron?

El futbolista destacó que se trata de una decisión personal, y que fue él mismo quien solicitó la finalización de la relación laboral con Heredia.

“El motivo responde a diferencias en temas contractuales, por lo cual, después de valorarlo con calma, consideré que lo mejor era dar un paso al lado”.

El mensaje a la afición

El futbolista agradeció la oportunidad con el club, y envió un mensaje a la afición tras separar caminos con la institución florense.