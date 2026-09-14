¿Cuántos feriados le quedan al 2026?

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

A menos de cuatro meses para que termine el año, todavía quedan tres feriados en el calendario nacional. Se trata del 15 de setiembre, el 1.° de diciembre y el 25 de diciembre, pero no todos tienen la misma modalidad de pago.

¿Cuáles son de pago obligatorio?

El 15 de setiembre, Día de la Independencia, y el 25 de diciembre, Navidad, son feriados de pago obligatorio.

Por su parte, el 1.° de diciembre, Día de la Abolición del Ejército, es un feriado de pago no obligatorio.

¿Qué pasa si trabaja un feriado de pago obligatorio?

En los feriados de pago obligatorio, si el trabajador no labora, debe recibir el pago correspondiente.

Si trabaja ese día, tiene derecho a recibir pago doble.

En el caso de quienes reciben un salario semanal, el feriado se paga de forma sencilla, aunque no se labore.

Para quienes reciben un salario mensual o quincenal, así como para quienes trabajan en el sector comercio, los feriados ya están contemplados dentro del salario.

¿Y si el feriado es de pago no obligatorio?

En el caso del 1.° de diciembre, si una persona recibe un salario semanal o diario y no trabaja, no recibe remuneración por ese día.

Si decide trabajar, recibe el salario correspondiente a la jornada.

En cambio, quienes reciben un salario mensual o quincenal ya tienen contemplados los feriados dentro de su remuneración, sean de pago obligatorio o no.

¿Qué pasa si trabaja un feriado?

Cuando una persona con salario mensual o quincenal trabaja durante un feriado, se debe agregar un salario sencillo para completar el pago doble correspondiente a esa jornada.

Por eso, es importante conocer el tipo de feriado y la modalidad de pago que tiene cada trabajador antes de determinar cuánto debe recibir.