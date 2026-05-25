Feria reunió a emprendedores con productos únicos y creativos

La feria La Perla en Mercedes Norte de Heredia ha revolucionado el concepto tradicional de venta de productos agrícolas al incluir emprendimientos únicos como rosquillas guanacastecas, tamales caseros y carne al carbón.

Una de las expositoras, con raíces guanacastecas, decidió rescatar tradiciones culturales que estaban desapareciendo, elaborando tortillas de maíz de calidad y libres de gluten para desayunos tradicionales.

Los visitantes ya no necesitan viajar hasta Guanacaste para disfrutar de rosquillas auténticas, pues las encuentran junto a chile picante, bistec artesanal y otros productos novedosos. Esta iniciativa nació bajo la necesidad de generar trabajo y diferenciarse de las ferias convencionales que solo ofrecen hortalizas, tubérculos y frutas.