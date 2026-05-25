Feria reunió a emprendedores con productos únicos y creativos

Emprendedores de Heredia ofrecen productos de maíz libres de gluten y tradiciones culturales rescatadas.

La feria La Perla en Mercedes Norte de Heredia ha revolucionado el concepto tradicional de venta de productos agrícolas al incluir emprendimientos únicos como rosquillas guanacastecas, tamales caseros y carne al carbón. 

Una de las expositoras, con raíces guanacastecas, decidió rescatar tradiciones culturales que estaban desapareciendo, elaborando tortillas de maíz de calidad y libres de gluten para desayunos tradicionales. 

Los visitantes ya no necesitan viajar hasta Guanacaste para disfrutar de rosquillas auténticas, pues las encuentran junto a chile picante, bistec artesanal y otros productos novedosos. Esta iniciativa nació bajo la necesidad de generar trabajo y diferenciarse de las ferias convencionales que solo ofrecen hortalizas, tubérculos y frutas. 