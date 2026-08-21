Feria internacional del libro se prepara para recibir a los amantes de la lectura

La vigésima cuarta edición de la Feria Internacional del Libro abrirá sus puertas del 22 al 30 de agosto en el edificio de la Antigua Aduana, con entrada libre para todos los asistentes.

Este evento cultural, que se ha consolidado como uno de los encuentros literarios más importantes del país, ofrece una plataforma para que los visitantes descubran nuevas propuestas editoriales, se acerquen a autores consagrados y emergentes, y recorran una variada oferta de títulos que abarca todos los géneros.

La gratuidad del acceso representa una decisión estratégica para democratizar la cultura y fomentar el hábito de la lectura en todos los sectores de la población, eliminando barreras económicas que tradicionalmente limitaban la participación en este tipo de eventos.