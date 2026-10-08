Feria de Salud Mental este viernes en el Hospital San Juan de Dios

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El Hospital San Juan de Dios realizará este viernes una feria de salud mental, según la información proporcionada sobre la actividad programada en el centro médico en el país costarricense este viernes, según los organizadores.

La actividad es abierta a todo público, de acuerdo con la información divulgada sobre la feria de salud mental que se llevará a cabo en el hospital San Juan de Dios este viernes en el país costarricense, según la información.

La feria de salud mental se realizará este viernes en el Hospital San Juan de Dios, con acceso abierto para todo público según lo informado por los organizadores del centro médico en el país costarricense este viernes.