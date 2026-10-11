Anuncian feria de mamografías para más de 1000 mujeres

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció una jornada de mamografías en Upala, Alajuela, que se extenderá hasta el 12 de noviembre de 2026.

La iniciativa se desarrolla mediante la alianza público-privada Alsalus. La unidad móvil está ubicada en el ebáis de Upala centro.

¿Quiénes acceder a las mamografías?

La jornada está dirigida a mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 40 y 75 años.

Pueden estar aseguradas o no aseguradas.

Haberse realizado la última mamografía hace más de dos años o nunca haberse realizado este examen.

En caso de nunca haberse realizado una mamografía, no tener una cita programada en el área de salud de Cañas.

¿Cómo solicitar una cita?

Las interesadas pueden agendar su cita por WhatsApp, al número 8410-9009, o en Registros Médicos de los ebáis del área de salud.

El día del examen, deben evitar el uso de desodorantes, cremas, talcos y perfumes en las mamas y las axilas. También deben presentar un documento de identificación.

Por: Camila Rosales Méndez

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