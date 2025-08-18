Si está en búsqueda de una oportunidad laboral, del 20 al 22 de agosto se realizará una feria de empleo en la Universidad Nacional, Campus Omar Dengo, Heredia.

Sectores en los que estarán contratando

Serán cerca de 2300 plazas de empleo que estarán disponibles, en sectores como tecnología, telecomunicaciones, servicios, logística, transporte, alimentación, turismo, hotelería, servicio al cliente y farmaceútica.

Modalidades

Física

Actividad contará con modalidad presencial y virtual. En el caso de querer asistir de manera física, la feria se desarrollará de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Virtual

Puede acceder a la feria de manera virtual en horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Bajo el objetivo de acceder a los stands de las empresas participantes, los interesados deben ingresar a la página www.unaferiadeempleo.com, además de crear usuario y contraseña, para realizar los reccorridos desde la web.

Más información en: