El fentanilo, una de las drogas más potentes y adictivas del mundo, ya circula en Costa Rica y preocupa a especialistas que advierten sobre su impacto en la salud pública, sobre todo entre adolescentes y jóvenes.

La doctora Mónika Hidalgo, del Centro de Información de Medicamentos de la Facultad de Farmacia de la UCR, explicó que desde el 2021 se detectaron dosis decomisadas en aumento, lo que evidencia una expansión silenciosa.

El tema volvió a la agenda tras dos hechos recientes: las declaraciones de la expresidenta Laura Chinchilla, quien alertó que laboratorios caseros podrían instalarse en Costa Rica, y la liberación de tres sospechosos acusados de distribuir fentanilo por falta de pruebas en la investigación.

Según Hidalgo, la droga ingresa principalmente desde México, mezclada con otras sustancias como la cocaína, lo que hace que muchos consumidores no sepan realmente lo que están usando. Además, la variedad ilícita puede estar adulterada con químicos aún más dañinos.

La especialista insistió en la necesidad de fortalecer los análisis y métodos de detección, pues incluso algunas muertes inicialmente asociadas al fentanilo luego resultaron negativas tras estudios más precisos.

Otro aspecto alarmante es la estrategia del narcotráfico: vender estas drogas en presentaciones llamativas, incluso con colores y sabores que reducen la percepción de riesgo entre los jóvenes. “Al verlos atractivos, los adolescentes creen que son inofensivos y terminan probándolos por primera vez, lo que aumenta el riesgo de engancharse con drogas más fuertes”, señaló Hidalgo.

El avance del fentanilo en Costa Rica representa un desafío urgente para las autoridades y un riesgo latente para la salud de la población más vulnerable.