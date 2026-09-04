Fenómeno meteorológico que afecta el país se intensificará los próximos meses

El fenómeno de El Niño podría intensificarse en los próximos meses, elevando las temperaturas y agravando algunos de los efectos del calentamiento global.

Más calor y riesgo de incendios

Expertos advierten que este fenómeno puede actuar como un potenciador del calor, aumentando el riesgo de incendios y generando condiciones más secas en algunas regiones.

Fenómeno genera impactos diferentes según la zona

Mientras países como Colombia y Panamá enfrentan problemas por la escasez de agua, otras regiones, como Argentina y Chile, han registrado un aumento de las lluvias, con mayor riesgo de inundaciones, crecidas y deslizamientos.

La ONU pidió reforzar las medidas de prevención para reducir el impacto del fenómeno y proteger a la población ante posibles eventos extremos.

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