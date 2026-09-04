Fenómeno meteorológico que afecta el país se intensificará los próximos meses

Expertos solicitan reforzar medidas de prevención.

El fenómeno de El Niño podría intensificarse en los próximos meses, elevando las temperaturas y agravando algunos de los efectos del calentamiento global.

Más calor y riesgo de incendios

Expertos advierten que este fenómeno puede actuar como un potenciador del calor, aumentando el riesgo de incendios y generando condiciones más secas en algunas regiones.

Fenómeno genera impactos diferentes según la zona

Mientras países como Colombia y Panamá enfrentan problemas por la escasez de agua, otras regiones, como Argentina y Chile, han registrado un aumento de las lluvias, con mayor riesgo de inundaciones, crecidas y deslizamientos.

La ONU pidió reforzar las medidas de prevención para reducir el impacto del fenómeno y proteger a la población ante posibles eventos extremos.

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