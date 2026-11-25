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El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia registra 578 femicidios desde 2007
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recopilamos los nombres y las edades de las 24 víctimas del 2026 disponibles en el observatorio.
Iris, 79 años; Caroline, 75 años; María Emilia, 62 años; María del Rocío, 51 años; Jasmina, 49 años; María Graciela, 47 años; Lilliam, 45 años; Ana Isabel, 43 años; Jesenia, 42 años; Karol Emilia, 41 años; Jeanneth, 40 años; Raquel Andrea, 37 años; Meyli Iveth, 35 años; Jessica de los Ángeles, 34 años; Diana Michelle, 31 años; Xinia Lissette, 30 años; Keylin Gabriela, 30 años; Junieysis Adely, 29 años; Amable, 28 años; Seiry Michelle, 27 años; Adriana, 24 años; Reychel Adriana, 19 años y dos menores de edad.
En al menos siete de estas muertes, el presunto responsable sería la pareja de la víctima, mientras que en dos casos se trataría de una expareja. Además, 10 de los hechos ocurrieron en la vivienda.
Este delito se contempla en dos modalidades, según la legislación costarricense:
Este artículo establece:
“Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor”.
Esta modalidad contempla los siguientes escenarios:
El impacto de estos crímenes también alcanza a sus familias. De las 24 mujeres, se contabiliza que 19 eran madres y dejaron 48 hijos sin su mamá. Al menos 32 de ellos son menores de edad.