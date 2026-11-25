Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia registra 578 femicidios desde 2007

Las víctimas en 2026

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recopilamos los nombres y las edades de las 24 víctimas del 2026 disponibles en el observatorio.

Iris, 79 años; Caroline, 75 años; María Emilia, 62 años; María del Rocío, 51 años; Jasmina, 49 años; María Graciela, 47 años; Lilliam, 45 años; Ana Isabel, 43 años; Jesenia, 42 años; Karol Emilia, 41 años; Jeanneth, 40 años; Raquel Andrea, 37 años; Meyli Iveth, 35 años; Jessica de los Ángeles, 34 años; Diana Michelle, 31 años; Xinia Lissette, 30 años; Keylin Gabriela, 30 años; Junieysis Adely, 29 años; Amable, 28 años; Seiry Michelle, 27 años; Adriana, 24 años; Reychel Adriana, 19 años y dos menores de edad.

En al menos siete de estas muertes, el presunto responsable sería la pareja de la víctima, mientras que en dos casos se trataría de una expareja. Además, 10 de los hechos ocurrieron en la vivienda.

¿Qué es un femicidio?

Este delito se contempla en dos modalidades, según la legislación costarricense:

Femicidio, artículo 21 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVcM)

Este artículo establece:

“Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja, sea matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aun cuando medie divorcio, separación o ruptura, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor”.

Femicidio en otros contextos (Art. 21 bis LPVcM)

Esta modalidad contempla los siguientes escenarios:

Cuando la persona autora se haya aprovechado de una relación o vínculo de confianza.

Cuando la persona autora tenga antecedentes de violencia perpetrada contra la mujer víctima.

Cuando la persona autora sea cliente explotador sexual, tratante o proxeneta de la mujer víctima.

Cuando la mujer víctima se haya negado a establecer o restablecer, con la persona autora, una relación o vínculo de pareja permanente o casual, o a tener cualquier tipo de contacto sexual.

Cuando la persona autora haya cometido el hecho utilizando a la mujer víctima como un acto de venganza, represalia o cobro de deudas en crímenes organizados de narcotráfico u otros delitos conexos.

Cuando la persona autora cometa el hecho para preparar, facilitar, consumar u ocultar un delito sexual.

El impacto de estos crímenes también alcanza a sus familias. De las 24 mujeres, se contabiliza que 19 eran madres y dejaron 48 hijos sin su mamá. Al menos 32 de ellos son menores de edad.