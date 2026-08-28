Hombre se tatuó la fecha en que mató a golpes a la madre de su hijo

El hombre de apellido Padilla Palma, condenado este jueves por el femicidio de Carolina Mora, llevaba tatuada en los dedos de una de sus manos la fecha en que asesinó a la madre de su hijo.

El Tribunal Penal de Heredia le impuso una pena total de 60 años de prisión, aunque por las reglas de la legislación costarricense deberá cumplir un máximo de 50 años.

La citó para comprar un regalo

Según la sentencia, Padilla citó a Carolina el 30 de diciembre de 2024 en un centro comercial en La Ribera de Belén, con la excusa de comprar un Nintendo Switch para el hijo que ambos tenían.

La mujer llevaba ₡200.000 en efectivo para adquirir el regalo.

La llevó hasta una zona solitaria

Después de encontrarse en el centro comercial, Padilla la llevó hasta un parque conocido como El Santuario. Ambos caminaron por un sendero hasta llegar a una zona apartada, donde el hombre la atacó con piedras y un tronco de madera, provocándole la muerte.

Tras el crimen, le habría sustraído los ₡200.000, una tarjeta de crédito y su cédula de identidad. Horas después, utilizó la tarjeta para realizar compras de videojuegos en línea.

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La investigación reunió múltiples pruebas

Durante el proceso judicial se analizaron diferentes indicios, entre ellos marcas de defensa encontradas en el cuerpo del condenado y otros elementos recopilados por los investigadores.

El Tribunal también valoró evidencia relacionada con cámaras de seguridad y objetos vinculados con el crimen.

60 años de prisión por varios delitos

Padilla recibió 35 años por el femicidio de Carolina Mora. Además, fue condenado por 19 delitos de fraude informático, un delito de sustracción patrimonial y tenencia de pornografía infantil.

Las penas suman 60 años de prisión, pero el máximo que podrá cumplir es de 50 años.

La Fiscalía destacó el trabajo realizado por el OIJ de Heredia durante la investigación y señaló que las pruebas analizadas en conjunto permitieron establecer la responsabilidad del condenado.