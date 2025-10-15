Los femicidios de Nadia Peraza y de la expolicía Julieta Fernández comparten un modus operandi idéntico, según las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial. Además de asesinar a las mujeres, el hombre responsable se hizo pasar por ellas para calmar a los familiares, utilizando sus tarjetas de crédito y sustrayendo sus bienes. Este patrón delictivo ha sido una pieza clave para que las autoridades relacionen ambos crímenes y avancen en la resolución de los casos.

La similitud en el proceder del agresor, quien en ambos casos simuló la presencia de la víctima con vida a través de sus teléfonos, generó una cruel esperanza en los círculos familiares. Este engaño permitió al femicida ganar tiempo y operar con mayor impunidad durante las horas posteriores a los asesinatos.

La revelación de este patrón ha encendido las alarmas sobre la sofisticación y crueldad de algunos crímenes de género, lo que exige protocolos de búsqueda más ágiles y una mayor coordinación interinstitucional. Los familiares de las víctimas han exigido justicia, mientras que el OIJ profundiza en el análisis de otros casos no resueltos que podrían estar conectados.