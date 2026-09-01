Federaciones de estudiantes de las universidades públicas convocaron a una marcha

Las federaciones estudiantiles de las universidades públicas convocaron a una marcha para este martes 1 de setiembre en defensa de los recursos económicos de la educación.

La manifestación coincide con la entrega del proyecto de presupuesto nacional a la Asamblea Legislativa, cuya discusión inicia este mismo día.

María Ortega, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (FEUNED), detalló que el objetivo es defender la educación. “Sabemos que la educación es necesaria, que sea accesible, equitativa y de calidad”, sostuvo.

Asimismo, la presidenta del Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), Mariel Rojas, invitó a las personas a sumarse a la movilización. “Recalcamos que la educación debe ser una prioridad en la inversión estatal, porque defender el FES es defender Costa Rica”, indicó.

Los estudiantes recorrerán desde San Pedro hasta el Congreso para exigir que se definan los fondos destinados a la educación superior para el próximo año.