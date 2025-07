La Federación Costarricense de Fútbol, FCRF, informó este miércoles que acogió parcialmente la medida cautelar presentada por la Asociación Deportiva Santos.

La FCRF compartió un comunicado oficial, en el que señaló que, a pesar de su decisión, la solicitud de Santos para suspender el torneo fue “denegada”.

“Así las cosas, el Torneo 2025-2026 iniciará, como se ha venido indicando, el próximo 24 de julio de 2025, con los equipos que cuentan con licencia profesional aprobada por el Comité de Licencias de la FCRF, según se anunció anteriormente”, destaca el escrito.

Eso sí, la Federación fue crítica de la manera en la que el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos llevó el proceso en los últimos días:

“Hace notar que a pesar de que el Club Santos presentó su medida cautelar el 10 de julio de 2025, la cual fue ampliada en escrito presentado ayer a las 8:25 am solicitando la suspensión del Torneo, el TRIACODE no le dio traslado a la FCRF para referirse a dicha solicitud de acuerdo con el principio In Audita Altera Parte, extrañándose en la resolución la justificación para ello de acuerdo con la normativa que regula esta materia”, señala el comunicado.

Además, informó sobre la separación de jueces que conformaban el TRIACODE para el caso contra Guanacasteca.

“La FCRF informa que ha sido notificado por parte del Consejo Superior de Deportes de la separación de los Jueces que conforman el TRIACODE para el caso que se ventila contra la Asociación Deportiva Guanacasteca y la Península de Nicoya en virtud de una recusación presentada por la FCRF. Se acreditó, entre otras razones, falta de objetividad e imparcialidad, así como una afectación al principio de confidencialidad que debe regir en los procedimientos administrativos”, indican.

En el comunicado, la Federación destaca lo siguiente respecto al TRIACODE y las solicitudes del club guapileño.