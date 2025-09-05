Durante la transmisión del juego de Costa Rica ante Nicaragua, se anunció que la Federación Costarricense de Fútbol presentará una queja formal ante la CONCACAF, por lo sucedido con las entradas al Estadio Nacional de Managua.

¿Qué pasó?

Desde Nicaragua, llegaron varios reportes de sobreventa de entradas para el duelo eliminatorio entre Nicaragua y Costa Rica.

Cientos de ticos aparecen en las imágenes, con entrada en mano, pero en sectores aledaños al estadio, pues no pudieron entrar a la zona de graderías.