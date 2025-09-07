La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció que será solidaria con los aficionados que viajaron a Managua el pasado viernes para apoyar a La Sele y no pudieron ingresar al estadio, a pesar de tener su entrada en mano.

Para agradecer ese esfuerzo, la FCRF los invita a vivir como invitados especiales el partido de este martes ante Haití en el Estadio Nacional.

Requisitos para aplicar a las cortesías:

Presentar la entrada física del partido contra Nicaragua, sin romper.

Presentar foto del pasaporte con el sello de ingreso a Nicaragua en septiembre.

Ambos requisitos son obligatorios.

📍 El ingreso será exclusivo por la Puerta Oeste del Estadio Nacional, debidamente identificada para este grupo de aficionados.

La Federación destacó que quiere reconocer la entrega de quienes recorrieron kilómetros y cruzaron fronteras para alentar a La Sele. “Porque en esta pasión, nadie se queda afuera”, concluyó.