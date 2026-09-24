Federación espera más de 8 mil aficionados en el Costa Rica-Curazao

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La Federación espera más de 8 mil aficionados en el partido entre Costa Rica y Curazao, que se disputará esta noche en el marco de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La transmisión estará a cargo de Canal 6 y Repretel.com desde las 6:30 p. m., para que los seguidores de la Selección puedan disfrutar del debut oficial en esta nueva edición del torneo regional.

Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa para el combinado nacional, y la afición costarricense está llamada a apoyar al equipo en este primer desafío, en el que se espera un gran ambiente en las gradas.