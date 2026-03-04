Federación de Surf confirmó la cantidad de atletas para la segunda fecha del circuito

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La Federación de Surf confirmó que 120 atletas se han inscrito para la segunda fecha del circuito nacional, que se desarrollará en Santa Teresa, Puntarenas.

La segunda fecha se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo con la participación de 10 categorías, entre las que destaca el inicio de la modalidad longboard dentro de la competencia.

El evento será transmitido el domingo 15 por Canal 6, Repretel.com, Facebook y YouTube de Deportes Repretel a partir de las 9:00 de la mañana.