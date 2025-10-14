La Federación Nicaragüense de Fútbol publicó en sus redes sociales un comunicado oficial, en el que protesta fuertemente ante una acción policial de parte de Costa Rica previo al duelo eliminatorio.

¿Qué pasó?

Minutos antes del arranque del partido entre Costa Rica y Nicaragua, la Fuerza Pública ingresó al Estadio Nacional en busca de un jugador de la selección nicaragüense.

Según versiones oficiales, la presencia de los agentes respondía a un caso de pensión alimentaria pendiente en Costa Rica.

¿Cómo ocurrió el operativo?

Según señala el comunicado, al menos nueve oficiales, acompañados de representantes judiciales, llegaron hasta el camerino visitante para notificar al futbolista cuando la delegación se preparaba para saltar al campo.

El incidente generó sorpresa entre los miembros del cuerpo técnico y los jugadores de Nicaragua.

¿Qué dijo la Federación?

La Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) calificó el hecho como “inaceptable e injustificable”.

Afirmó que la situación afectó la concentración del plantel y alteró el ambiente previo a un encuentro oficial.

Además, señaló que el jugador permanecía en territorio costarricense desde el sábado, por lo que la diligencia pudo realizarse en otro momento.

¿Qué pidió FENIFUT?

La organización anunció que presentará una protesta formal ante las autoridades de Costa Rica y la FIFA.

Pidió una investigación para evitar que hechos similares se repitan en futuras competencias internacionales.