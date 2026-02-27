Federación de Ciclismo toma decisión sobre Andrey Amador

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La Federación Costarricense de Ciclismo, FECOCI, tomó una importante decisión sobre su entrenador de la Selección de Ruta, Andrey Amador, quien recientemente sufrió un accidente en el sector de Playa Bejuco.

El Campeonato Panamericano de esta disciplina será del 16 al 22 de marzo en Colombia, pero de momento, no tienen entrenador tras la situación sucedida con el reconocido pedalista.

Bueno, eso era hasta el día de hoy, pues se anunció que José Adrián Bonilla asume la selección masculina de ruta como técnico interino, mientras se recupera Andrey Amador.

Bonilla había dejado el puesto a principio de año para dedicarse a proyectos personales; sin embargo, en apoyo a la Selección y personalmente a Andrey, aceptó regresar para dirigir en el Campeonato Panamericano, así lo indicó la FECOCI.

De momento, tampoco se brindó mayor detalle sobre el estado de salud de Amador.