La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) valora el regreso de un presidente tico al frente de la Comisión de Arbitraje, luego de que los últimos dos dirigentes de este importante órgano fueran extranjeros, una situación que ha generado debate en el ámbito futbolístico nacional.

La posible designación de un costarricense para liderar la comisión responde a la necesidad de fortalecer el arbitraje local y dar mayor protagonismo a los profesionales nacionales en la toma de decisiones.

La Fedefútbol espera tomar una decisión en las próximas semanas.